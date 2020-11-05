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Погодные рекорды Молдовы 5 ноября

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1448)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201105/32333035/pogodnye-rekordy-moldovy-5-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 ноября специалисты зафиксировали более ста лет назад.

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© Sputnik / Константин Михальчевский
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 5 ноября 1907 года столбик термометра показал -7,1 градуса.

А температурный максимум был зарегистрирован чуть более двух десятилетий назад. В 1998-м году на это число воздух прогрелся до +23,6 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1448)

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