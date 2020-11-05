Молдова в тумане: как долго он может продлиться

Метеорологи рассказали, какие виды туманов характерны для территории Молдовы, а также - какой туман установился в стране сейчас и как долго он может продержаться.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Уже несколько дней в Кишиневе и других населенных пунктах страны утром наблюдается густой туман. Как долго могут продлиться подобные погодные условия, объяснили в Государственной гидрометеорологической службе.

Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова синоптик Валентина Бильдина, в Молдове установился смешанный тип тумана, он носит название "адвективно-радиационный".

"Молдова оказалась под влиянием гребня Азовского антициклона. Он распространяется на наши территории с северо-запада. Но есть еще и размытый теплый фронт. Плюс у нас еще очень много влаги: прошли дожди, все сыро, а ветра практически нет", - заявила Бильдина.

Она отметила, что метеослужба объявляет код опасности из-за тумана в том случае, если он покрывает более 30% территории страны, и этот туман очень густой. В данный период, как уточнила Бильдина, ситуация не настолько сложная.

"Обычно такой туман проходит после полудня. Вряд ли он будет затягиваться на несколько дней, но это не значит, что за ночь не сформируются те же условия для его возникновения. Утром он снова может появиться на непродолжительное время", - подчеркнула собеседница.

Она объяснила, что радиационный туман всегда непродолжителен, лишь в утренние часы. Он также наземный, над водоемами – формируется при высокой влажности в воздухе и отсутствии ветра осенью, зимой при снегопадах, а также иногда весной.

Адвективный туман возникает при дополнительных условиях, как отметила Бильдина. Он образуется при охлаждении теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши или воды.

"Для Молдовы характерно: если юго-восточный ветер, воздушные массы могут прийти с Черного моря, несмотря на то, что оно достаточно далеко. Эти ветра переносят к нам влагу, но обычно это образует также смешанный тип тумана, и он не держится долго", - заключила Бильдина.

По прогнозам синоптиков, 5 ноября в Молдове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов. В последующие дни возможно незначительное похолодание.

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