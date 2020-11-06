Погодные рекорды Молдовы 6 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 ноября специалисты зафиксировали в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 6 ноября 2019 года воздух прогрелся до +24,3 градуса.

А температурный минимум зарегистрировали в победном 1945 году. Тогда столбики термометров показывали -9,3 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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