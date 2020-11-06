Самый точный прогноз погоды: погожие осенние деньки

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КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 ноября: ночью - от 0 до +5, а днем - от +10 до +15.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Погода существенно не изменится", - добавили в гидрометцентре.

Так, 7 ноября днем будет +8...+13. Такая же погода сохранится 8 и 9 ноября +8...+13. Существенных осадков во все эти дни не предвидится, атмосферное давление - высокое. До 10 ноября каких-либо изменений в прогнозах не ожидается.

Праздники и народные приметы

В день 6 ноября православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Образ был прославлен в 1688 году. По преданию, икона исцелила родную сестру патриарха Московского Иоакима Евфимию Петровну Папину. С тех пор икона почитается как чудотворная.

Также в этот день православные верующие почитают память святителя Афанасия, патриарха Цареградского. На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий", "русский светец".

С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, девушки развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

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