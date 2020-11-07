Самый точный прогноз погоды: последние погожие дни перед похолоданием

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КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет облачно, без существенных осадков. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 ноября: ночью - от +4 до +6, а днем - от +12 до +14.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Погода существенно не изменится", - добавили в Госгидрометео.

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Так, 8 ноября днем будет +11, +14. Такая же погода сохранится 9 ноября. А 10 ноября ожидается до +9, +12. В последующие дни температура воздуха еще снизится. Существенных осадков в эти дни не предвидится, атмосферное давление - высокое. До 10 ноября каких-либо изменений в прогнозах не ожидается.

В этот день православные поминают святых мучеников Мартирия и Маркиана. Также 7 ноября была традиция поминать родственников – люди посещали кладбища и устраивали поминки дома, оплакивая усопших. Одним из проявлений любви и памяти было содержание в чистоте и порядке его могилы, поскольку она считалась местом будущего воскресения.

Люди верили, если человек родился 7 ноября, то его талисман - горный хрусталь, а сам именинник способен облегчать чужие беды.

Считалось, если встать в этот день рано утром, зажечь церковную свечку и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет уже на следующий день.

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