Погодные рекорды Молдовы 7 ноября

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 ноября специалисты зафиксировали более полусотни лет тому назад.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.
По информации синоптиков, 6 ноября 1960 года воздух прогрелся до +20,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум зарегистрировали в начале прошлого века - в 1907 году. Тогда столбики термометров показывали -13,9 градусов.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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