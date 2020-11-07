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Праздничная демонстрация трудящихся 7 ноября. Архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 7 ноября

© Sputnik / Владимир Вяткин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1452)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201107/32362984/pogodnye-rekordy-moldovy-7-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 ноября специалисты зафиксировали более полусотни лет тому назад.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы республики.

По информации синоптиков, 6 ноября 1960 года воздух прогрелся до +20,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум зарегистрировали в начале прошлого века - в 1907 году. Тогда столбики термометров показывали -13,9 градусов.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1452)

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