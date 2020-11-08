Погодные рекорды Молдовы 8 ноября

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 ноября специалисты зафиксировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 8 ноября 1891 года столбик термометра упал до отметки -14 градусов по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>