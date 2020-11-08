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Осень

Погодные рекорды Молдовы 8 ноября

© CC BY 2.0 / Cattan2011 / Lichfield City, England
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1454)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201108/32369493/pogodnye-rekordy-moldovy-8-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 ноября специалисты зафиксировали еще в XIX веке. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 8 ноября 1891 года столбик термометра упал до отметки -14 градусов по Цельсию.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Температурный максимум был зарегистрировали примерно в середине прошлого столетия. В восьмой день ноября в 1960 году воздух прогрелся в тени до +21,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 8 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1454)

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