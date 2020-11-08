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Туман в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: похолодание и туман

© Sputnik / Липовая Юлия
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1455)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201108/32369594/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

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КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. 

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 ноября: ночью - от +5 до +7, а днем - от +12 до +14.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Погода существенно не изменится", - добавили в Госгидрометео.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться
Так, 9 ноября днем будет +11, +14. Практически без изменений и 10 ноября, ожидается +9, +12 градусов. В последующие дни температура воздуха еще снизится. Существенных осадков в эти дни не предвидится, атмосферное давление - высокое.

К середине следующей недели температура воздуха опустится до +6, +9 градусов.

Праздники и народные приметы

В народе 8 ноября получил множество названий: Дмитриев день, День Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михайлов день, Деды. Обычно 8 ноября устраивали день поминовения, который был посвящен воинам, погибшим на Куликовом поле. Сегодня же в этот день поминают усопших родителей.

Живых родителей принято навещать, дарить им различные подарки, благодарить за все, что они сделали для семьи. В православной церкви 8 ноября почитается память святого Дмитрия Солунского, который также известен как Мироточец.

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Тема:
Погода в Молдове (1455)

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