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Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать на этой неделе

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1457)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +10, +15 градусов по Цельсию. Ветер северный, слабый до умеренного. 

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 ноября: ночью - от +4 до +6, а днем - от +12 до +14.

"Во вторник погода существенно не изменится", - сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека
Так, 10 ноября максимальная температура воздуха составит +8, +13. На следующий день, 11 ноября, синоптики прогнозируют +6, +11. А 12 ноября ожидается +5, +10. Такой температурный режим сохранится вплоть до 15 ноября. Все неделю - без существенных осадков.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 9 ноября почитает память Преподобного Нестора Летописца, Печерского.

Согласно народным приметам, если дать обещание в этот день и выполнить его, то все плохое останется в прошлом. Считалось, если человек родился 9 ноября, то его талисман - обсидиан.

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Тема:
Погода в Молдове (1457)

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