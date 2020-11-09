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Осень

Погодные рекорды Молдовы 9 ноября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1456)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201109/32376542/pogodnye-rekordy-moldovy-9-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 ноября специалисты зафиксировали еще в XIX веке.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 9 ноября 1891 года столбик термометра упал до отметки в -10,1 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован в конце прошлого столетия. В девятый день ноября в 1997 году воздух прогрелся в тени до +21,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1456)

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