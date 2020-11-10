Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 10 ноября 1853 года столбик термометра упал до отметки в -10,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован совсем недавно. В десятый день ноября в 2010 году воздух прогрелся в тени до +22,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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