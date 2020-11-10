01:11 10 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Пожелтевший лист в осеннюю погоду

Погодные рекорды Молдовы 10 ноября

© AFP 2020 / Christof Stache
Погода
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/0d/32015883.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201110/32391754/pogodnye-rekordy-Moldovy-10-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 ноября специалисты зафиксировали еще в середине прошлого века.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 10 ноября 1853 года столбик термометра упал до отметки в -10,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован совсем недавно. В десятый день ноября в 2010 году воздух прогрелся в тени до +22,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 10 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мировые лидеры будут приглашены на подписание договора по климату
ООН и Франция считают недопустимым провал конференции по климату
Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать на этой неделе
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Народ - за, народ - против: реакция жителей США на итоги выборов
Протестное шествие в Мичигане
Видео - Блокировали машины и били в барабаны: протестное шествие в Мичигане
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться