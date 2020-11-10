Самый точный прогноз погоды: утро туманное, утро седое

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КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха днем составит +10..+15 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +3..+8 градусов.

Ветер северо-восточный, слабый.

В среду погода существенно не изменится, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей.

В этот день отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии. Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особенным праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

С пятницей, как с днем недели, было связано множество примет. Например, говорили, что тот, кто в пятницу много смеется, в старости будет много плакать. В этот день нельзя было ни мыть голову, ни купать детей. В то же время если ребенок болел, его на Параскеву приводили к роднику, чтобы смыть все недуги.

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