Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха днем составит +6, +11 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +1, +6 градусов.

Ветер юго-восточный, слабый.

В четверг и пятницу погода существенно не изменится, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе. На выходных столбик термометра впервые опустится ниже нуля градусов по Цельсию. Ночью на севере и в центре страны ожидаются заморозки до -2 градусов.

Праздники и народные приметы

11 ноября (29 октября по старому стилю) православная церковь совершает день памяти святой преподобномученицы Анастасии Римляныни и преподобного Авраамия Затворника.

В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.

В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки.

В последние годы 11 ноября во многих странах мира отмечают Всемирный день шопинга. В этот день клиентам предоставляются значительные скидки на разнообразные товары на крупнейших интернет-площадках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova