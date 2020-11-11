Погодные рекорды Молдовы 11 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 ноября специалисты зафиксировали порядка трех десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 11 ноября 1993 года столбик термометра упал до отметки в -12,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован совсем недавно. Так, 11 ноября в 2019 году воздух прогрелся в тени до +18,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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