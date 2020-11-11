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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 11 ноября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1458)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201111/32408090/pogoda-rekord-moldova-11-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 ноября специалисты зафиксировали порядка трех десятилетий назад.

Луч солнца светит сквозь осенний листок.
© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, 11 ноября 1993 года столбик термометра упал до отметки в -12,3 градуса по Цельсию.

Температурный максимум был зарегистрирован совсем недавно. Так, 11 ноября в 2019 году воздух прогрелся в тени до +18,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1458)

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