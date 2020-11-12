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Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1461)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201112/32419442/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-.html

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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 12 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Луч солнца светит сквозь осенний листок.
© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
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Температура воздуха днем составит +6, +11 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +1, +6 градусов.

Ветер юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды на 12 ноября в Кишиневе: +8, +10 днем и +3, +5 в ночные часы. 

В пятницу и субботу погода существенно не изменится, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

На выходных столбик термометра впервые опустится ниже нуля градусов по Цельсию, но заморозки ожидаются только в северных районах республики.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день почитает память мученика епископа Егейского Зиновия и мученицы Зиновии, которая приходилась ему сестрой.

Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий. 

Считалось, если много синиц появилось, то скоро будет похолодание. Если девушка поест зайчатины в 12 ноября, то, согласно приметам, станет красивой и обзаведется большим количеством поклонников.

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Тема:
Погода в Молдове (1461)

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