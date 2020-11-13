Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. В этот день - облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Ветер юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды на 13 ноября в Кишиневе: +6, +9 днем и +1, +4 в ночные часы.

В выходные дни погода существенно не изменится, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе. В воскресенье столбик термометра впервые опустится ниже нулевой отметки, но заморозки ожидаются только в северных районах республики.

Праздники и народные приметы

Православные христиане отмечают день святых Спиридона и Никодима, а также день памяти святой Мавры.

Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий.

А на Руси 13 ноября чествовали рыболовов и охотников.

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