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Солнце зимой

Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1463)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201113/32434665/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-zamorozki.html

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. В этот день - облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Луч солнца светит сквозь осенний листок.
© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
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Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Ветер юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды на 13 ноября в Кишиневе: +6, +9 днем и +1, +4 в ночные часы. 

В выходные дни погода существенно не изменится, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе. В воскресенье столбик термометра впервые опустится ниже нулевой отметки, но заморозки ожидаются только в северных районах республики.

Праздники и народные приметы

Православные христиане отмечают день святых Спиридона и Никодима, а также день памяти святой Мавры.

Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий. 

А на Руси 13 ноября чествовали рыболовов и охотников.

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Тема:
Погода в Молдове (1463)

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Теги:
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