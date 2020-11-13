Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. В этот день - облачно с прояснением, без осадков. Ночью и утром местами туман.
Температура воздуха днем составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.
Ветер юго-восточный, слабый.
Точный прогноз погоды на 13 ноября в Кишиневе: +6, +9 днем и +1, +4 в ночные часы.
В выходные дни погода существенно не изменится, сообщили в Государственной гидрометеорологической службе. В воскресенье столбик термометра впервые опустится ниже нулевой отметки, но заморозки ожидаются только в северных районах республики.
Праздники и народные приметы
Православные христиане отмечают день святых Спиридона и Никодима, а также день памяти святой Мавры.
Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий.
А на Руси 13 ноября чествовали рыболовов и охотников.
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