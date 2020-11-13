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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 13 ноября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1462)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201113/32437539/pogodnye-rekordy-moldovy-13-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 ноября специалисты зафиксировали в конце позапрошлого столетия.

© Sputnik / Vladimir Smirnov
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, на это число в 1897 года столбик термометра упал до отметки в -16,3 градуса по Цельсию.

По данным многолетних наблюдений, температурный максимум был зарегистрирован 1969 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +22,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1462)

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