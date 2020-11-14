Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание и заморозки

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием о высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 ноября: ночью - от +4 до +6, а днем - от +7 до +9.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В воскресенье погода не изменится", - добавили в ведомстве.

Праздники и народные приметы

Так, 15 ноября максимальная температура воздуха составит +5...+10, без осадков. Такая же погода сохранится и 16 ноября. А 17 ноября температурный режим хоть и не изменится, но местами вероятны слабые осадки. С 18 ноября начнет холодать. В ночные часы до -2. В среду днем ожидается максимум +4, +9 и слабые дожди. А 19 ноября в дневные часы столбики термометров покажут +3, +8.

Православная церковь 14 ноября почитает память бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, мучениц Кириены и Иулиании, а также мученика Ерминингельда, царевича Готфского.

Согласно народным приметам, если в этот день самый младший человек в семье съест куриное сердце, то будет здоровым в течение всего года. Люди верили, что именно 14 ноября нельзя смотреть нищему в глаза, подавая милостыню – это плохая примета. Считалось, если человек родился в этот день, то его талисман - коралл. А еще полагали, что сон в ночь на 14 ноября окажется вещим.

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