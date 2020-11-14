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Погодные рекорды Молдовы 14 ноября

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1464)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201114/32455098/pogodnye-rekordy-moldovy-14-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого столетия.

Заповедник Нижний Прут
© Sputnik
Заповедник "Нижний Прут" – уникальное место на юге Молдовы – фото

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, в этот день в 1908 году столбик термометра упал до отметки в -11,2 градуса по Цельсию.

По данным многолетних наблюдений, температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. На то число воздух прогрелся в тени до +22,7 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1464)

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Теги:
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