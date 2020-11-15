02:29 15 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Осень

Погодные рекорды Молдовы 15 ноября

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1466)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201115/32461931/pogoda-rekord-moldova-15-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого столетия.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. По информации синоптиков, в этот день в 1908 году столбик термометра упал до отметки в -14,9 градуса по Цельсию.

По данным многолетних наблюдений, температурный максимум 15 ноября был зарегистрирован в 1969 году. Тогда воздух прогрелся в тени до +20,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1466)

По теме

Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
История политических кризисов в Молдове
Молдова: бесконечный политический кризис
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться