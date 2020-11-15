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Самый точный прогноз погоды: минусовые значения температуры и облачность

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1467)
14310
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201115/32462849/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-minusovye-znacheniya-temperatury-i-oblachnost.html

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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием о повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Средняя температура в дневные часы составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 ноября: ночью - от +1 до +4, а днем - от +6 до +9.

Депрессия. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
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В понедельник и вторник температурный режим не изменится, столбики термометров покажут, +5, +10 градусов днем. В северных районах 17 ноября возможны слабые осадки.

В среду будет на один градус ниже, а в последующие три дня температура днем - от +3 до +8 градусов. Со среды ночью ожидаются минусовые значения.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 15 ноября почитается память святых Пигасия и Акиндина, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за свою веру в IV веке во время организованных гонений в отношении сторонников христианского учения.

В старину верили, если снег выпал в этот день, то он будет лежать до самой весны, а зима окажется суровой. Если же 15 ноября оттепель, то зима наступит нескоро. А еще существовало поверье - если загадать желание 15 ноября, то оно обязательно исполнится.

Если человек родился 15 ноября, то в качестве оберега ему стоит носить гранат.

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Тема:
Погода в Молдове (1467)

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