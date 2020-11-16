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Самый точный прогноз погоды: дожди, а потом мороз

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1468)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 ноября в Молдове погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Средняя температура в дневные часы составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду.

Лес
© Sputnik
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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 ноября: ночью - от +2 до +4, а днем - от +7 до +9.

Во вторник температурный режим не изменится, столбики термометров покажут, +5, +10 градусов днем. Местами 17 ноября возможен слабый дождь. А 18 ноября в ночные часы уже прогнозируют минусовые значения - от -2 до +3. Днем синоптики обещают от +4 до +9. Также местами вероятны слабые осадки. В четверг и пятницу дневной максимум составит +3, +8 и без существенных осадков.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 16 ноября почитается память мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсимы (Акепсима), пустынника Сирийского, преподобной княжны Анны, дочери князя Всеволода I Ярославича.

В старину верили, если облака низко плывут по небу, то ожидаются холода. По приметам, если необходимо уйти далеко из дома в этот день, то нужно обязательно прочесть молитву.

Если человек родился 16 ноября, то в качестве оберега ему стоит носить оникс.

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Тема:
Погода в Молдове (1468)

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