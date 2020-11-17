Самый точный прогноз погоды: когда ждать резкого похолодания

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Во вторник на всей территории Молдовы погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.
Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет 0.. +5 градусов, а днем в среднем будет +5..+10 градусов по Цельсию.
Облачно, днём местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер — юго-восточный слабый, со скоростью 1-6 метра в секунду.
В среду, 18 ноября в ночные часы синоптики прогнозируют минусовые значения температуры воздуха - от -2 до +3. Днем обещают от +4 до +9. Также местами вероятны слабые осадки. В четверг и пятницу дневной максимум составит +3, +8 и без существенных осадков.
Праздники и народные приметы
Наши предки очень боялись в этот день нечистой силы, говоря о том, что, попав в человеческое жилище, она может начать пакостить: бить посуду, ссорить между собой членов семьи, вызвать пожар.
Поэтому, обычно запирали двери и не приглашали в гости даже самых близких родственников. Несмотря на многочисленные запреты, молодежь собиралась в этот день шумной компанией. Молодые люди и девушки веселились, могли гулять практически до рассвета.
Считалось, что 17 ноября нельзя ничего выносить из дома, так как можно потерять счастье.
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