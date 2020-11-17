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Осень.

Погодные рекорды Молдовы 17 ноября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1469)
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Sputnik Молдова
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 ноября специалисты зафиксировали более полувека назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, температурный максимум был зарегистрирован в 1963 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +21,6 градуса по Цельсию.

А вот минимальный показатель зарегистрировали еще в начале XX столетия. Так, 17 ноября 1908 года столбик термометра упал до отметки в -11,5 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 9 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1469)

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