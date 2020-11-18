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Улица Кишинева поздней осенью

Самый точный прогноз погоды: в стране продолжает холодать

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1471)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201118/32536141/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-strane-prodolzhaet-kholodat.html

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КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В среду на всей территории Молдовы погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет -1.. +4 градуса, а днем в среднем будет +4..+9 градусов по Цельсию.

Сахар.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Облачно, днём на всей территории страны ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер — юго-восточный слабый, со скоростью 1-6 метра в секунду.

В четверг, 19 ноября в ночные часы синоптики прогнозируют минусовые значения температуры воздуха - от -2 до +3. Днем обещают от +4 до +9, без осадков. В пятницу и субботу дневной максимум составит +4, +7, в субботу на севере страны возможен дождь со снегом. 

Праздники и народные приметы

18 ноября (5 ноября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых мучеников Галактиона и Епистимии.

Также сегодня православные верующие почитают память архиепископа Новгородского и Псковского Иона (в миру – Иоанна). Этот день на Руси был связан с традициями, касающимися замужества и женитьбы. Девушки молились о хорошем муже. Те, кто хотели побыстрее выйти замуж, разбрасывали на заре вокруг своего дома мелкие монетки, булавки, пуговицы, бусины и предметы рукоделия для привлечения женихов.

Что касается сельскохозяйственных работ, то на Иону заканчивали собирать редьку. Именно этот овощ в основном употребляли в постные дни. Редьку натирали на терке, солили, прибавляли рубленого лука и постного масла и наливали кваса или резали тонкими ломтиками, солили и давали постоять, пока она не даст сок. После этого в нее добавляли нарезанный ломтиками лук и постное масло.

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Тема:
Погода в Молдове (1471)

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Теги:
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