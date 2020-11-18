Погодные рекорды Молдовы 18 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Максимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 18 ноября специалисты зафиксировали в нулевых XXI века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, температурный максимум был зарегистрирован в 2002 году. В тот день воздух прогрелся в тени до +19,3 градуса по Цельсию.

А минимальный показатель зарегистрировали ровно на сто лет раньше. Так, 18 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в -15,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 18 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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