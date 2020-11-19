Самый точный прогноз погоды: осень готовится передать права зиме

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. В четверг на всей территории Молдовы погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет -2, +3 градуса, а днем в среднем будет +4, +9 градусов по Цельсию.

Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер — юго-восточный слабый, его скорость до пяти метров в секунду.

В пятницу, 20 ноября, в ночные часы синоптики прогнозируют в том числе минусовые значения температуры воздуха - от -2 до +3. Днем обещают от +4 до +9. В северных районах республики - слабые осадки. В пятницу и субботу дневной максимум составит +4, +7, в субботу на севере страны возможен дождь со снегом.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В то время иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел, а вместе с ним святой Феофилакт, подвергся преследованиям и гонениям.

Павел Исповедник особо почитается наравне с двумя другими святыми в этом лике — Василием Исповедником и Максимом Исповедником.

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: "Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко".

Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов.

Некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Хозяева подмечали: если у лошадей в этот день хороший аппетит, то и зимой они болеть не будут; а если корова дает много молока, то хорошие удои будут как минимум до весны.

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