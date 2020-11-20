Погодные рекорды Молдовы 20 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 19 ноября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зафиксировали в 1902 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -12,9 градусов по Цельсию.

Спустя полвека синоптики зарегистрировали максимальное значение термометра за всю историю наблюдений. Так, 19 ноября 1966 года в тени воздух прогрелся до +18,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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