Самый точный прогноз погоды: через несколько дней ожидается мороз

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, днем местами слабые осадки. Ночью и утром возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый до умеренного.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 ноября: ночью - от 0 до +2, а днем - от +4 до +6.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Во вторник ночью пройдут осадки", - добавили в ведомстве.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 20 ноября почитает память преподобного Лазаря Галисийского, святого мученика Иерона. Также это День памяти Иконы Божией Матери "Взыграние", Угрешской.
Согласно народным приметам, в этот день нельзя вязать, но зато можно ткать и прясть. Считалось, если человек родился 20 ноября, то его талисман - топаз.
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