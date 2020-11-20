Самый точный прогноз погоды: через несколько дней ожидается мороз

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, днем местами слабые осадки. Ночью и утром возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 ноября: ночью - от 0 до +2, а днем - от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Во вторник ночью пройдут осадки", - добавили в ведомстве.

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Так, 21 ноября максимальная температура воздуха составит +2, +7, без осадков. С 22 ноября похолодает. В ночные часы ожидается от -6 до -1. Дневной максимум не изменится. Осадков не предвидится. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 26 ноября.

Православная церковь 20 ноября почитает память преподобного Лазаря Галисийского, святого мученика Иерона. Также это День памяти Иконы Божией Матери "Взыграние", Угрешской.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя вязать, но зато можно ткать и прясть. Считалось, если человек родился 20 ноября, то его талисман - топаз.

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