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Растения, покрытые инеем

Самый точный прогноз погоды: через несколько дней ожидается мороз

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201120/32572401/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-cherez-neskolko-dney-ozhidaetsya-moroz.html

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КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, днем местами слабые осадки. Ночью и утром возможен туман. Средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 ноября: ночью - от 0 до +2, а днем - от +4 до +6.

"Метеорологические факторы  будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Во вторник ночью пройдут осадки", - добавили в ведомстве.

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Так, 21 ноября максимальная температура воздуха составит +2, +7, без осадков. С 22 ноября похолодает. В ночные часы ожидается от -6 до -1. Дневной максимум не изменится. Осадков не предвидится. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 26 ноября.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 20 ноября почитает память преподобного Лазаря Галисийского, святого мученика Иерона. Также это День памяти Иконы Божией Матери "Взыграние", Угрешской.

Согласно народным приметам, в этот день нельзя вязать, но зато можно ткать и прясть. Считалось, если человек родился 20 ноября, то его талисман - топаз. 

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