Самый точный прогноз погоды: когда ждать в Молдове снега и заморозков

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КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, по всей территории страны ожидаются дожди, на севере и в центре возможны дожди со снегом.

Средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ветер южный, слабый до умеренного.

В Кишиневе днем - от +3 до +6.

В воскресенье, 22 ноября максимальная температура воздуха на территории Молдовы составит те же +2, +7, без осадков. В ночные часы ожидается от -5 до -1. Схожий температурный режим сохранится вплоть до 26 ноября.

Праздники и народные приметы

21 ноября (8 ноября по старому стилю) православная церковь празднует собор Архистратига (архангела) Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В старину 21 ноября попросту называли Михайлов день. Обычно на это число приходилось потепление, поэтому в народе также прижились словосочетания Михайла-грязник и Михайловские грязи.

Православные верили, что архангел Михаил способен справиться с любой нечистью и защитить от нее верующих. Нечистая сила прячется в этот день в самые глубокие норы и пещеры, чтобы ненароком не попасться на глаза главе небесного войска.

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