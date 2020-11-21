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Погодные рекорды Молдовы 21 ноября

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1475)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201121/32586271/pogodnye-rekordy-moldovy-21-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 ноября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого столетия.

Снимок поверхности Марса
© Sputnik
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зафиксировали в 1902 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -12,4 градуса по Цельсию.

Спустя почти семь десятилетий был зарегистрирован максимальное значение температуры за всю историю наблюдений. Так, 21 ноября 1969 года в тени воздух прогрелся до +18,2 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 19 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1475)

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