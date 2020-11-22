Самый точный прогноз: какой погоды ждать в воскресенье

Ежедневно узнавайте на Sputnik Молдова, каким обещает быть день грядущий, что за народные приметы и традиции связаны с ним.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В воскресенье на всей территории Молдовы погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет -3.. -1, а днем в среднем будет +2..+7 градусов по Цельсию.

Облачно. Ночью и утром местами туман.

Ветер — северо-западный слабый до умеренного, со скоростью 2-7 метра в секунду.

В понедельник, 23 ноября в ночные часы синоптики прогнозируют минусовые значения температуры воздуха - от -4 до +1. Днем обещают от +2 до +7. Облачно, без осадков.

Во вторник и в среду погода существенно не изменится, дневной максимум составит все те же +2, +7. На севере страны возможны дождь со снегом.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь празднует день иконы Божьей Матери, именуемой "Скоропослушница".

Также сегодня отмечается день памяти святой подвижницы, преподобной Матроны Константинопольской. В народе его называли "Матрена", "Матрена зимняя", "Матрена-наставница".

Считалось, что с этого дня зима окончательно "встает на ноги" и начинаются морозы. Поверье гласило, что зима едет на белой лошади, а когда она устает, в сани запрягает пегую – тогда начинаются оттепели.

В этот день молились о прозрении очей, излечении от хромоты, за детей, о желании иметь здорового ребенка, о спасении из плена и при кораблекрушениях.

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