Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в течение недели

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КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается облачность, без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +2, +7 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 ноября: ночью - от -2 до 0, а днем - от +4 до +6.

"Во вторник погода не изменится", - добавили в ведомстве.

Так, 24 ноября максимальная температура воздуха составит +2, +7, местами вероятны слабые осадки. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 28 ноября. Существенных осадков в этот период не ожидается.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 23 ноября почитает память апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I), святого мученика Ореста, Священномученика Милия, епископа Персидского и двух учеников его, мученика Константина, князя Грузинского.

В этот день люди наблюдали за природными явлениями и пытались понять, какой будет погода в последующие дни и даже месяцы. Согласно народным приметам, если ребенок родился 23 ноября, и в этот день стоит ясная погода, то считалось, что в жизни у него будет много счастья. Люди верили, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

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