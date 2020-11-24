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По палой листве.

Погодные рекорды Молдовы 24 ноября

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1479)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201124/32617049/pogodnye-rekordy-moldovy-24-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 ноября специалисты зафиксировали еще в начале прошлого столетия.

Заповедник Нижний Прут
© Sputnik
Заповедник "Нижний Прут" – уникальное место на юге Молдовы – фото

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зарегистрировали в 1902 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -14,3 градуса по Цельсию.

Спустя почти семь десятилетий было отмечено максимальное значение температуры на это число за всю историю наблюдений. Так, 24 ноября 1969 года в тени воздух прогрелся до +19,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1479)

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Теги:
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