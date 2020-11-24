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Самый точный прогноз погоды: где ожидается снег

© Sputnik / Евгений Биятов
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1480)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201124/32617548/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Средняя температура в дневные часы составит +2, +6 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 ноября: ночью - от 0 до +2, а днем - от +4 до +6.

"В среду погода существенно не изменится", - добавили в ведомстве.

Так, 25 ноября максимальная температура воздуха составит +4, +9, без осадков. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 28 ноября. Снег синоптики прогнозируют именно на 28 ноября, в субботу и лишь в северных районах страны.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна. 

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре. Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесен на Русь и лег в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Федора — Студит — в народе толковали по-своему, называя святого еще и Морозом, приговаривали: "Федор Студит землю студит" и "Со Студита стужа — что ни день, то хуже".

А сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

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Тема:
Погода в Молдове (1480)

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