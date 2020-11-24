Самый точный прогноз погоды: где ожидается снег

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КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Средняя температура в дневные часы составит +2, +6 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 ноября: ночью - от 0 до +2, а днем - от +4 до +6.

"В среду погода существенно не изменится", - добавили в ведомстве.

Так, 25 ноября максимальная температура воздуха составит +4, +9, без осадков. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 28 ноября. Снег синоптики прогнозируют именно на 28 ноября, в субботу и лишь в северных районах страны.

Праздники и народные приметы

Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в VIII-IX веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна.

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре. Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесен на Русь и лег в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Федора — Студит — в народе толковали по-своему, называя святого еще и Морозом, приговаривали: "Федор Студит землю студит" и "Со Студита стужа — что ни день, то хуже".

А сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

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