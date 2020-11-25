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Осень

Самый точный прогноз погоды: каким окажется первый день зимы

© AFP 2020 / DPA / Patrick Pleul
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1482)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Средняя температура в дневные часы составит +6, +8 градусов по Цельсию. Ветер западный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 ноября: ночью - от 0 до +2, а днем - от +6 до +8.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг погода  существенно не изменится", - добавили в Госгидрометеослужбе.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
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Так, 26 ноября максимальная температура воздуха составит +5, +9, и без осадков. Минимум же достигнет -2, +3. Такой же температурный режим сохранится и 27 ноября. А 28 ноября синоптики обещают +2, +7 и слабые осадки местами на севере страны. До конца последнего осеннего месяца температурный режим не изменится.

В первый день календарной зимы метеорологи прогнозируют облачность, без существенных осадков. Температурный максимум 1 декабря составит +2, +7, а минимум - от -2 до +3.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 25 ноября почитает память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, блаженного Иоанна Ростовского Милостивого, пророка Ахии, а также почитает икону Божией Матери, именуемой "Милостивая", (Киккская).

Согласно народным приметам, какой будет погода в этот день, таким окажется и начало декабря. Люди верили, что если в этот день сделать доброе дело, то оно обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит их участь на том свете. Считалось, если человек родился 25 ноября, то он будет защитником слабых и обездоленных, а его оберег - бирюза или турмалин.

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Тема:
Погода в Молдове (1482)

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