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Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в начале зимы

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1484)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Средняя температура в дневные часы составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, слабый.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 ноября: ночью - от 0 до -2, а днем - от +6 до +8.

"Метеорологические факторы  будут способствовать накоплению  вредных примесей в воздухе. В пятницу погода  существенно не изменится", - добавили в Госгидрометеослужбе.

Новогодняя елка в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так, 27 ноября максимальная температура воздуха составит +5, +9, и без осадков. Минимум же достигнет -3, +2. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 2 декабря. Однако 28 ноября на северы страны местами вероятны осадки, а 29-30 ноября они возможны в некоторых регионах дожди. В первый день календарной зимы метеорологи прогнозируют облачность, без существенных осадков. Температурный максимум 1 декабря составит +2, +7, а минимум - от -3 до +2.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 ноября почитает память святителя святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

Согласно народным приметам, если в этот день идет дождь, то это к богатому урожаю в следующем году. Люди верили, что если отправиться в путешествие в этот день, то оно будет удачным. Считалось, если человек родился 26 ноября, то его талисман - шпинель.

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Тема:
Погода в Молдове (1484)

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