Погодные рекорды Молдовы 26 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 26 ноября специалисты зафиксировали в конце прошлого столетия.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зарегистрировали в 1999 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -14,5 градуса по Цельсию.

А максимальное значение температуры на это число за всю историю наблюдений было отмечено полвека назад. Так, 26 ноября 1969 года в тени воздух прогрелся до +17,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 32,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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