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Погодные рекорды Молдовы 27 ноября

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1485)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201127/32661505/pogodnye-rekordy-moldovy-27-noyabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на это число.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 ноября специалисты зафиксировали в конце позапрошлого столетия.

Заповедник Нижний Прут
© Sputnik
Заповедник "Нижний Прут" – уникальное место на юге Молдовы – фото

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, самый низкий атмосферный показатель приборы зарегистрировали в 1892 году. В тот день столбик термометра упал до отметки в -14,6 градуса по Цельсию.

А максимальное значение температуры на это число за всю историю наблюдений было отмечено полвека назад. Так, 27 ноября 1969 года в тени воздух прогрелся до +17,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 26 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1485)

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