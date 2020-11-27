Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать в начале зимы

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КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 ноября в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.

Средняя температура в дневные часы составит +5, +10 градусов по Цельсию. Ночью — 0..-5°С. Ветер юго-западный, слабый.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В субботу в северной части страны местами слабые осадки", — добавили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 27 ноября почитается память святого Филиппа, который относится к числу 12 апостолов, учеников Иисуса. В Евангелии от Иоанна говорится, что Филипп происходил из одного рода с Петром и Андреем, был призван в ученики одновременно с ними.

Кроме того, он был женат и воспитывал дочерей, что является подтверждением того факта, что апостолы не были априори одинокими. Проповедуя христианство, Филипп прославился большим количеством чудес. Легенда гласит, что однажды он даже воскресил младенца, которого к нему принесла безутешная мать.

На Руси 27 ноября многие девушки начинали гадать. А еще после ужина вечером со стола можно было не убирать. Люди верили, что домовой полакомится едой, когда хозяева лягут спать. Кстати, говорили, что, если на следующий день на порог много снега наметет, значит, домовой доволен.

Что касается примет, раньше считали: если иней замечен утром, в следующем году будет богатый урожай овса. Дождь был знаком предстоящего хорошего урожая пшеницы, а облачность и снег сулили ненастный май.

Если человек родился 27 ноября, то в качестве талисмана ему стоит носить халцедон.

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