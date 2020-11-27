"Желтый код" в Молдове продлили: с чем связано предупреждение

Теперь предупреждение специалистов действует в ночь на 28 ноября и утром по всей территории республики.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Теперь предупреждение действует в ночь на 28 ноября и утром по всей территории республики.

"Ночью и утром, на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и меньше", - отметили в Гидрометеослужбе.

Ранее синоптики объявили код опасности до конца дня и лишь в некоторых центральных районах и на юге страны.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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