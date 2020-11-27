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Туман в Кишиневе.

"Желтый код" в Молдове продлили: с чем связано предупреждение

© Sputnik / Irina Karuss
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1488)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201127/32675552/zheltyy-kod-v-moldove-prodlili-s-chem-svyazano-preduprezhdenie.html

Теперь предупреждение специалистов действует в ночь на 28 ноября и утром по всей территории республики. 

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Теперь предупреждение действует в ночь на 28 ноября и утром по всей территории республики. 

"Ночью и утром, на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью 200 метров и меньше", - отметили в Гидрометеослужбе.

Видео - Кишинев погрузился в густой туман
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Видео - Кишинев погрузился в густой туман
Ранее синоптики объявили код опасности до конца дня и лишь в некоторых центральных районах и на юге страны. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1488)

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