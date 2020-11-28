Погодные рекорды Молдовы 28 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Минимальный показатель на территории Молдовы 28 ноября специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 1892 года на это число столбик термометра упал до отметки в -20,6 градуса.

А температурный максимум был зарегистрирован около семи десятилетий том назад, в 1949 году. Тогда в двадцать восьмой день ноября воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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