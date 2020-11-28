Какая будет погода в начале Рождественского поста

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Зима в окно стучится - и уже сегодня утром на дорогах ожидается гололедица. Местами будет туман. Температура воздуха днем составит + 1+ 2 градуса по Цельсию, к вечеру несколько похолодает, а ночью столбики термометров покажут "минус один градус". По прогнозам метеорологов, в северных районах страны пройдет мокрый снег с дождем.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В субботу в северной части страны местами слабые осадки", — добавили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

В Молдове 28 ноября стартовал Рождественский пост. Его становление относится ко времени раннего христианства, в исторических источниках он упоминается с IV века. Первоначально Рождественский пост длился семь дней, но позднее, в результате церковной реформы, он стал сорокадневным.

Канун поста приходится на день памяти святого апостола Филиппа 27 ноября, поэтому пост называют также Филипповым. Во многом этот период схож с предрождественским Адвентом на Западе.

А еще 28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли Гурьевым, и отмечали: "Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны. Ещё говорили: «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает" — стоит грязь и снег. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода — мокрый май..

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