Синоптики рассказали, какая будет погода в воскресенье

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Несмотря на неуклонное приближение зимы, погода 29 ноября все еще довольно непостоянная. Вчера был туман, сегодня проглянет солнце. Но ненадолго. В основном будет облачно, местами слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Утром на дорогах тоже ожидается гололедица. Температура воздуха днем составит в северных районах 0..+3°С, в центральных +1..+4°С, в южных +2..+5°С. В восточных районах +1..+4°С

в Кишиневе ожидается +2..+4°С. Температура воздуха ночью 0..-5°С.

К вечеру несколько похолодает, а ночью столбики термометров опустятся до - 4°С.

Праздники и народные приметы

В народе запрещалось 29 ноября свистеть в доме. Нет, вы не нищету призовете (как сейчас считается), а тараканов. И если заведутся, то избавиться от них будет невероятно сложно.

Если ведете с кем-то беседу, то не находитесь по разные стороны порога. Поговаривают, что таким образом диалог обязательно к серьезному конфликту приведет.

29 ноября считается одним из дней Рождественского поста (с 28 ноября по 6 января), поэтому верующие христиане продолжают питаться только позволенной пищей.

Это свободный и простой день, когда полезно и благоприятно ходить в гости и принимать людей у себя.

Угощают только постными блюдами, но можно чувствовать себя свободными в беседах и устраивать дружеские посиделки.

Именины в этот день празднуют: Виктор, Василий, Иван, Дмитрий, Матвей, Макар, Николай, Михаил, Теодор, Сергей, Ян, Фёдор.

Рождённые 29 ноября обладают сильной эмпатией. Также часто у таких людей есть врождённый дар провидения.

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