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Inspectoratul Național de Patrulare

На севере Молдовы выпал первый снег

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201129/32686363/na-severe-moldovy-vypal-pervyj-sneg.html

В воскресенье синоптики прогнозируют по всей Молдове слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. В северных районах Молдовы выпал первый снег. В социальных сетях пользователи публикуют видео полей, припорошенных снегом.

Прошлая зима в Кишиневе была бесснежной, в стране наблюдалась сильнейшая засуха, которая нанесла гигантский ущерб сельхозпроизводителям.

Напомним, что в воскресенье синоптики прогнозируют по всей Молдове слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега. Утром на дорогах наблюдалась гололедица.

Температура воздуха в северных районах опустилась до нуля градусов, в центральных и южных районах днем чуть теплее, до +1..+4 градусов по Цельсию.  

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Теги:
снег


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