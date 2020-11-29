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Мокрый снег

Синоптики рассказали, какая погода будет 30 ноября

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Погода
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (296)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201129/32688288/Sinoptiki-rasskazali-kakaya-pogoda-budet-30-noyabrya.html

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КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. В понедельник, 30 ноября, в Молдове ожидается облачная погода, местами будут осадки в виде мокрого снега. Ветер северный слабый до умеренного, 5-8 м/с, на дорогах возможно возникнет гололедица.

Как сообщают метеорологи, температура воздуха в среднем ночью будет 0..-5°С. В северных районах республики -4..-1°C, в центральных - 3..0°C, в южных районах -2..+1°C Днем воздух прогреется до 0..+5°С.

В последующие сутки прогнозируются местами осадки и небольшое понижение ночной температуры воздуха.

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (296)


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