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Самый точный прогноз погоды: каким будет последний день осени

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1490)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 ноября в Молдове

погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет облачно, днем на большей части 

страны пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Днем средняя температура воздуха составит от 0 до +3 градусов по Цельсию.

Туман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Плохая видимость: Молдову заволокло туманом, когда он перестанет появляться

Ветер северный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 ноября: ночью от -2 до 0, днем от +1 до +3. 

В первый день календарной зимы, 1 декабря, также прогнозируют осадки, но лишь на юге страны. В последующие дни немного потеплеет.

Так, 2 декабря ожидается температура от 0 до +5. На протяжении недели могут вновь пройти осадки в виде мокрого снега или дождя в некоторых районах страны.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память Григория Чудотворца, жившего в III веке в Малой Азии.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

В старину в народе на Григория "закатывали зиму" — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: "Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь".
На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: "Каков Григорий — такова и зима".

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Тема:
Погода в Молдове (1490)

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