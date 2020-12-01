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Самый точный прогноз: какой погоды ждать от первого дня зимы

© Sputnik / Павел Львов
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201201/32704544/samyy-tochnyy-prognoz-kakoy-pogody-zhdat-ot-pervogo-dnya-zimy.html

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КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 декабря в Молдове погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет облачно, днем на юге и в центре страны пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Дневная средняя температура воздуха составит от 0 до +4 градусов по Цельсию, ночью температура будет колебаться от -7 до -2 градусов по Цельсию.

Ветер северный, слабый до умеренного.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 декабря: ночью от -6 до -3, днем от +1 до +4. 

В среду, 2 декабря, также прогнозируют осадки. К середине недели в Молдове немного потеплеет.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год
Так, 3 декабря ожидается температура от 0 до +7 днем и от 0 до -5 ночью. На протяжении недели могут вновь пройти осадки в виде мокрого снега или дождя в некоторых районах страны.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память мученика Платона, мучеников Романа диакона и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, Алфея Кесарийского, святого Николая Виноградова, а также совершает празднование в честь Собора святых Эстонской земли.

Именины в этот день отмечают Платон и Роман. Платон и Роман кажут зиму нам. Каков этот день, такой будет и зима.

Если с утра тепло, значит, быть оттепелям в начале зимы, коли холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер поднимется метель — то уход от нас зимы будет затяжной.

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