01:25 01 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.67
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.24
  • UAH0.61
Поиск
Парк

Погодные рекорды Молдовы 1 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1491)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/19/32636482.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201201/32706084/pogodnye-rekordy-moldovy-1-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 декабря специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
Все формы воды: 15 минималистичных снимков Байкала
15

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в 1892 году в этот день столбик термометра упал до отметки в -14,1 градуса.

А температурный максимум был зарегистрирован около семи десятилетий тому назад, в 1947 году. Тогда в первый день декабря воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1491)
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток
США уходят из Афганистана
Видео - Сдали талибам: США уходят из Афганистана
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться