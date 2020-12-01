Погодные рекорды Молдовы 1 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 декабря специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1892 году в этот день столбик термометра упал до отметки в -14,1 градуса.

А температурный максимум был зарегистрирован около семи десятилетий тому назад, в 1947 году. Тогда в первый день декабря воздух прогрелся до +15,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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