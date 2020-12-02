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Погодные рекорды Молдовы 2 декабря

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1492)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20201202/32721628/pogodnye-rekordy-moldovy-2-dekabrya.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 2 декабря специалисты зафиксировали в самом конце XIX века.

Девушка лежит на льду замерзшего Байкала.
© Photo : Unsplash / Irina Shishkina
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в 1898 году в этот день столбик термометра упал до отметки в -17,6 градуса.

А температурный максимум был зарегистрирован около шестидесяти лет тому назад, в 1961 году. Тогда во второй день декабря воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 2 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 23,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1492)


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